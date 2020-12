Positief is dat het einde in zicht is. Het is jammer om te moeten vaststellen dat we volledig afhankelijk waren van het buitenland qua alles (van beademingsapparatuur tot vaccin, van mondkapje tot corona-app), dat we eerst steeds een andere kant opliepen en dat het RIVM nog steeds nogal dubbelzinnige signalen uitzendt qua bijvoorbeeld non-medische mondkapjes ("we weten niet of ze wel of niet werken,").

Maar het einde is in zicht, of vaccin-sceptici zich nu laten inenten of niet. Groepsimmuniteit wordt met vaccinatie al gehaald bij 60 à 70% (en dat kan aan de hoge kant zijn volgens wetenschappers), dus wanneer je overslaat zullen er nog genoeg mensen zijn die zich laten inenten, zeker als er geen bijwerkingen lijken te zijn na een maand of vijf (voor het volk is het vaccin pas zeven maanden na januari beschikbaar, dus tijd zat om bijwerkingen in de gaten te houden).

Laten we wel met zijn allen afspreken dat we Hugo de Jonge geen belangrijke baan meer geven. Nooit meer. Echt gewoon niet meer doen.