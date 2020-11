:

Nitwit blue governors willen dat popo optreedt als ze constateren dat er meer dan 5-6 (afhankelijk van staat) mensen aanwezig zijn in de woonruimte en beboeten. We gaan zien hoeveel popo daar trek in hebben. Itt hier worden in veel staten de opperpopo gekozen. Daarnaast hebben ze wel wat beters te doen. Maar goed je weet het niet er kan in een van die staten een politiestaat ontstaan.