Moi West'n. Omdat u toch allemaal massaal de provincie intrekt op zoek naar carbid, melkbussen, boilervaten en nog grotere olietanks danwel tweedehands giertanks voor een knallend Oud en Nieuw hier nog even een handig instructiefilmpje uit de oude doos over Hoe Het Wel Moet, met carbid knallen enzo. Awesome melkbus met politielogo wordt geleverd door DEZE MAKKER en is af te halen in Ermelo/Zwolle. Veel plezier in Schilderswijk en Kanaleneiland.

