Vroeger kwam de ridder te paard de belastingen innen. Administraties bestonden niet, dus de voorraden van boerderijen werden afgeroomd en opgeladen. Hadden de soldaten een beetje intelligentie, empathie en een goed humeur, dan bleef er nog wat zaden over om na de winter te zaaien, maar regelmatig werden de horigen zonder voorraden aan hun lot overgelaten.

Precies dat Middeleeuwse model blijkt gevolgd te zijn door Sociale Zaken, de dienst toeslagen en de belastingdienst. Met volledige instemming van de ambtelijke top en PvdA-minister Lodewijk Asscher. Dit dossiertje toont aan hoe doodziek onze bananenrepubliek is. Hoe ver de ambtenarij gaat, en hoe ieder controle- en correctiemechanisme doelbewust gesaboteerd wordt.

Op een andere manier zijn de parlementaire verhoren niet samen te vatten. Alles was bekend, ze hebben het geweten. Eerst werd zonder aanleiding of bewijs iemand tot fraudeur verklaard en veroordeeld, daarna werden bezwaren jarenlang niet behandeld. Ambtenaren die aan de bel trokken werden niet gehoord. Dossiers niet verstrekt aan ouders of verslaggevers.

Als een advocaat werd ingeschakeld, kreeg deze ook niet de stukken, en leverde de belastingdienst valse verklaringen bij de rechtbank of hield gewoon bewijs achter. De NOS neemt Trump de maat dat hij niet slaafs de verkiezingsuitslag accepteert, maar kan beter eerst eventjes drie rondjes op het Binnenhof lopen voordat we anderen de maat nemen.

Na wat Kamerdebatten werd beloofd ouders eindelijk netjes te gaan betalen. Helaas bleek er twee keer zo veel uitgegeven aan consultancybureaus dan aan enkele slachtoffers. De voedselbank mag in de tussentijd jarenlang zich drie slagen in de rondte rennen om te zorgen dat de andere kinderen nog iets te eten hebben. Die onvoorwaardelijke liefde raakt uitgepu t .

Hier heeft een ambtelijk apparaat vanwege onuitvoerbare regelgeving eerst het wetboek verlaten, en is daarna gestopt de wetgever en rechter correct, tijdig en volledig te informeren. Keer op keer was er weer een Kamerdebat wat volledig escaleerde op een klein uitgelekt stuk. Dan wordt het een slecht geïnformeerde schreeuwsessie waar nooit meer oplossingen of maatregelen uit voorkomen.

De verklaring van mevrouw Palmen was veel zeggend. “Ik ben niet gewend dat mijn adviezen niet worden uitgevoerd.” Ze heeft gelijk, iedere vorm van behoorlijk bestuur ontbreekt hier. Toeslagen zijn een systeem om arbeiders met kinderen die zoveel loonbelasting betaalden dat ze onder het bestaansminimum vallen, terug richting het minimum te brengen, zodat ze blijven werken en eten.

Het briesende zuchten van Pieter Omtzigt tijdens de verhoren sprak ook boekdelen, het lukt de beste man zich nog net te beheersen, waarvoor eigenlijk? Hoeveel gezinnen mag een overheid wederrechtelijk volledig leegzuigen voordat ze netjes naar de uitgang worden begeleid?! Gezien het lege Malieveld gaan we stilzwijgend akkoord, zelfs 5G & corona trekken meer bezoekers.

De commissie probeerde het onderwerp klein te houden door af te leiden met toekomstmuziek. Pieter Omtzigt mocht nauwelijks een overzicht geven hoe het allemaal fout is gegaan, wie daarvoor verantwoordelijk is en hoeveel er wanneer aan welke ouder moet worden betaald, nee de commissie hoorde liever gratuite voorstellen hoe het misschien beter kan. We weten waar die houding toe leidt:

De overheid gooit gemiddeld vijf miljard per jaar de gracht in aan corruptie binnen mislukte ICT projecten, en mocht zich daar toch een keertje voor verantwoorden. Het eindrapport van die commissie riep op tot een tijdelijke toezichthouder en extra trainingen, in plaats van buitensluiten foute aanbieders, civiele procedures en strafrechtelijke vervolging.

Deze reeks aanslagen op de rechtsstaat hebben hun uitwerking niet gemist. De burger is murw gebeukt. U bent niet alleen corona-moe, maar ook dit onderwerp komt uw neus uit. Politici staan te lachen en verontschuldigen zich niet meer, betalen de schade niet. Ze leven in de waan dat ze hier in maart mee weg gaan komen, en waarschijnlijk hebben ze nog gelijk ook.

Je kan jezelf in slaap sussen met de ijdele hoop dat deze kafkaëske corona altijd wel een ander zal treffen, of begrijpen dat jij de volgende bent. Wanneer walst het rijk over uw sobere bestaan heen? Dus koop een kroontje, tik netjes af bij FTM, wordt lid van Powned & Ongehoord Nederland. Onafhankelijk nieuws is onze enige kans op een vrije samenleving.

Sponsor ook bronnen waar je het niet helemaal mee eens bent, want perfectie bestaat niet. Dat mag in natura, lekken is gratis, sharing is caring. Een goed geïnformeerde kiezer is het fundament onder een democratie. Zo lang kabinetten schijt hebben aan artikel 68 van de grondwet, de WOB en vragen van Kamerleden en journalisten, hebben ministers vrij spel, als dieven in de nacht.

Mark Rutte, ga deze gezinnen voor de kerst gewoon volledig betalen.