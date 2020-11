Dus je mag iedereen die terroristisch geweld afwijst, altijd extreemrechts en racistisch noemen. Concrete bewijzen voor die zware, vaak dodelijke beschuldiging zijn niet nodig,

Maar je mag nooit kritiek hebben op een islam die terroristisch geweld predikt?

Ook niet als reeksen bloedige aanslagen een land lam leggen?

Is dat niet een tikkeltje inconsistent?

En dan nota bene nog verwijzen naar de principes van de Franse rechtsstaat die kritiek op het christendom al eeuwen legitimeren. Dan snap je als "hoogleraar Franse geschiedenis" dus echt niks van Frankrijk, niks van de Franse geschiedenis, en niks van de principes van de Franse rechtsstaat.

En niks van rechtsstaten bovendien. De Westerse samenlevingen konden tot pakweg 1970-1980 opklimmen tot de meest vrije, vreedzame, tolerante en welvarende samenlevingen aller tijden. Sindsdien zette de linkse kerk het verval in, met een combinatie van Politiek Corrupte censuur, politiek geweld, en afbraak van democratische besluitvorming middels overbodige bestuurslagen van ongekozen en ongecontroleerde baantjesmachines.

Desondanks zijn we nog steeds veel vrijer dan mensen buiten de Westerse Wereld ooit geweest zijn. Al die linkse idioten die zeggen dat meer censuur tot een mooiere samenleving leidt moeten maar eens één (1) voorbeeld geven van een samenleving die door censuur is opgeknapt.

Dat voorbeeld bestaat niet.

De Vrijheid van Meningsuiting (VvM) is de enige vrijheid die er toe doet.

De aanpak van maatschappelijke problemen gaat namelijk altijd volgens een vast patroon;

1. publicatie van artikelen en boeken over het probleem => bekendheid;

2. kritiek op, satire over het probleem => maatschappelijke discussie;

3. dat leidt tot politieke besluitvorming om het probleem op te lossen.

De slavernij in Suriname bijvoorbeeld zou niet zijn verboden als niemand in Nederland er 1; van had geweten, of 2; daar kritiek op had mogen hebben. Eventuele gekwetstheid van slavenhouders speelde geen rol in de discussie. Gelukkig maar, want zonder stapje 1 en stapje 2 is stapje 3 onmogelijk; geen enkele machthebber geeft immers *zomaar* zijn macht weg.

De macht van kerk en adel in West Europa was al eerder gebroken door zowel feiten over, als kritiek/satire op beide instituten toe te staan. Die VvM leidde tot de emancipatie van minderheden, arbeiders, vrouwen, homoseksuelen, etc.

Ook de aanpak van machtsmisbruik en corruptie (belangrijke oorzaken van armoede) is onmogelijk zonder VvM.

Milieubescherming en dierenrechten; Westerse landen lopen voorop, dankzij de VvM.

Als we de VvM kwijt zijn is alles verloren.