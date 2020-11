Joehoe Den Haag. Stop maar met bouwen bouwen bouwen. We gaan in Nederland leven als Fransen in Frankrijk, en binnen no time hebben we weer plenty weilanden voor grutto's, mega-stiltegebieden, heel veel Natura 3000-heide, nog meer bossen en zelfs plekken voor windmolens en zonneparken. Heel veel extra betaalbare woningen voor starters, en er hoeft geen Poolse arbeidsmigrant meer in een caravan! Gewoon ff luisteren naar deze bazenframboos annex minister van binnenlandse zaken en de krapte op de woningmarkt is pief paf poef voorbij. We houden zelfs ruimte over. En KLM heeft ook weer werk. Win. Win.