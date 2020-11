Maxie V. was de snelste bij de vrije trainingen op vrijdag, op een circuit in Istanbul waar de Turken stiekem een laag worstelolie op gegoten hadden want er was geen rijder die z'n bolide op de baan hield. Alsof je naar de zeephelling van de Turkse democratie zat te kijken. Maar Max was dus de snelste in de oefenrondjes want dat is nou eenmaal zelf ook een gladde jongen. Vanmorgen weer, in de stromende regen. Nu dus ff meekijken of ie zichzelf ook zo solide door Q1, Q2 en Q3 weet te slip 'n sliden. Kijken doe je bij Ziggo. Mensen met iets meer liefde voor de sport kopen een F1-abbootje en luisteren naar het commentaar uit de Sky-box en anders google je maar een stream. Gentlemen. Decide your startposities!

UPDATE: En de pole is voor... Lance Stroll!? Het was een knettergekke quali met P2 voor Max.