Het echte nieuws uit dat stukje zijn de volgende zinnen:

"In het Erasmus MC in Rotterdam, waar Gommers ook arts is, zijn twee operaties uitgesteld, vanwege de volle ic. Gemiddeld liggen op deze afdeling nu wekelijks drie tot vijf grieppatiënten in kritieke toestand, die 10 dagen tot een maand moeten blijven."

Dus 3 - 5 *extra* patienten was in 2016 al een overbelasting waardoor operaties moesten worden uitgesteld. DIT is het corona proleem.. en NIETS anders..