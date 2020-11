Deze grafieken zijn in de eerste plaats misleidend. Er is altijd een marge waarin de sterfgevallen vallen. Dat is normaal gesproken plus en min 300 en die houdt nooit rekening met pieken (die er altijd zijn). Is deze piek buiten de marge? Ja. Is het erg? Niet perse, want het zijn nog altijd met name de ouderen die omvallen en er zijn altijd pieken.

De mens is vreselijk fragiel, een klein hittegolfje was al voldoende om een significante piek te veroorzaken in de sterftecijfers. Homo mordicus is al decennia ziek door medicijnen, verlengde levensduur en beperkte beweging.

Laten we vooral ook niet vergeten dat we een hele zomer mensen opgesloten hebben. Juist de zomer is zo noodzakelijk om het lichaam te herstellen van de koude maanden. Het is natuurlijk ook niet zo gek dat we weer een piekje krijgen door corona. De hittegolf was het eerste signaal dat mensen fragiel zijn.

Vooralsnog blijven wonderbaarlijk de suicide cijfers achter, maar ik verwacht een zeer sterkte toename door de verhoogde isolatienormen. De feestdagen zorgen traditioneel voor veel suicides.

En omdat elk "viruswappie" zich moet verdedigen. Ik ontken niet het bestaan van Corona, noch ontken ik de gevolgen. Ik ben kritisch ten opzichte van het staande beleid. Het narritief veranderd steeds, eerst waren het doden, toen waren het de opnames in de IC, beperkte testcapaciteit, geen mondkapjes, toen waren het zorgmedewerkers, daarna waren het de besmettingen weer. Maar vergeet vooral niet dat het juist de regering is die ECHT beleid tegenhoudt en wordt puur willekeurig aan knoppies gedraaid en we noemen het beleid.

- testcapaciteit? inkopen bij de duitsers. Nee wij willen kwaliteit (en dus incomplete cijfers). Inkopen bij commercielen in nederland had ook mogelijk geweest.

- mondkapjes? Er zijn zoveel signalen genegeert. Er zijn materialen verkocht aan andere landen. (familie van me werkt voor het IFV trouwens)

- zorg? Het leger had al 10 keer ingezet kunnen worden, ook voor testcapaciteit

- zorg? Je had zoveel blikken thuiszitters kunnen optrommelen. (maar nee, geld).

- Medicijnen? Er is bewust onderzoek gesaboteert en niemand is ter verantwoording geroepen.

En ga zo maar door. Ja ik ben kritisch.