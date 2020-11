Held van de dag is, na de meneer/mevrouw/persoon bij Pfizer die dat vaccin heeft bedacht, natuurlijk DJ Gert-Jan Meijer van de lokale omroep LOS uit Den Helder. Er reed vanochtend namelijk een auto zijn studio binnen, en Gert-Jan reageerde, nou ja, nogal LOSjes op dat incident. "Oh oh oh, dat gaat hier niet goed. Er rijdt net een auto bij ons, eh, tegen... Die meneer die rijdt de pui eruit. Dat is even heel minder. We staan hier tegelijk nieuws te doen, maar we gaan eens even kijken wat er gebeurd is, dus ik gooi de muziek erin. Hier is Katrina and the Waves met Walking on Sunshine!"