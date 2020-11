Het is over.

Fox heeft in Wisconsin Biden nu +21k en Green Bay en Kenosha geteld. Dat gaat Trump niet meer inhalen.

In Michigan heeft trump nog +12k verschil, maar Detroit is maar voor 62% binnen. Dat is kat in het bakkie voor Biden.

Misschien flipt Arizone nog, maar Nevada sowieso niet. Als Trump Ga., N.C. en Pa. wint komt hij drie kiesmannen tekort. Enige weg die overblijft is via de rechter, of een hertelling.