We vertalen: "Moge de Almachtige het gezicht van dit wezen en al zijn volgelingen misvormen, die, onder het motto van vrijheid van meningsuiting, de gevoelens van meer dan anderhalf miljard moslimgelovigen beledigen. Moge de Almachtige hen vernederen in dit leven en in het volgende. Allah is snel in de verrekening en u zult het zien. Wij zijn moslims, we houden meer van onze profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) dan onze moeders, vaders, kinderen, echtgenotes en alle andere mensen die ons dicht aan het hart liggen. Geloof me, deze provocaties zullen bij hen terugkomen, het einde is altijd voor de godvrezenden."

En dat alleen maar omdat Macron ertoe oproept de Europese islam een beetje te hervormen zodat het een beetje verenigbaar is met de Europese cultuur en we door een deur kunnen? En daar hoort inderdaad bij dat cartoons geen moord legitimeren. Fuck you man. Kijk, van die voormalige Dagestaanse UFC-vechter (0 overwinningen, 3 verliezen) Zelim Imadaev konden we nog wel slikken dat hij de onthoofding van Samuel Paty toejuichte en de dader als "een held van de islam, moge Allah je jihad accepteren" prees.

Maar van Khabib, de beste vechter in de geschiedenis van MMA (P4P#1), komt het toch anders binnen. Trainde vanaf 2012 bij de American Kickboxing Academy (wiki) in California, vocht negen professionele gevechten in de VS, 1 in Canada. En natuurlijk, hij heeft zijn carrière aan niemand dan zijn vader en zijn eigen discipline en kunde te danken. Maar godverdomme man, de VS, de UFC (dat zijn bestaan aan Trump dankt), het Westerse publiek EN ZELFS GEENSTIJL JA, had je volledig omarmd.

Als atleet en - buiten politieke kwesties om - als goed mens nog steeds, maar toch steekt het. En we wisten heus wel dat het een tribale orthodoxe soenniet van een Dagestaanse bergkam was, maar desondanks leek hij juist de kloof tussen Oost en West te verkleinen. Maar ja, aard van het beestje blijkbaar.

"France and Islam (...)"

De gewraakte speeches. Hup Macron

Eternal vigilance