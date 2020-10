En dan nu in de categorie 'hoe zorg je ervoor dat Telegraaf-journalist Valentijn Driessen' tevreden is moet Ajax in de Champions League met minimaal 100-0 winnen van Atalanta. De doelpunten moeten gemaakt worden door Dusan Tadic (44x, een Champions League-record), David Neres (21x), Antony (17x), Ryan Gravenberch (5x), Daley Blind (4x), Nico Tagliafico (3x), Davy Klaasen (3x), André Onana (2x) en Perr Schuurs (1x). En als dat eenmaal is gelukt stopt Valentijn Driessen heel misschien met het schrijven van hitpieces en wellicht dat Ten Hag dan wél een echte Ajacied is. Wel oppassen voor die ene tegengoal want 100-1 is natuurlijk geen porem. Hup Ajakkes, live te zien op SBS Snor.

UPDATE 30" - Dusan Tadic 0-1! Goedkope pingel. Nog 99 te gaan voor een lovend stukkie van Valentijn Driessen.

UPDATE 37" - Lassina Traoré tikt binnen voor 0-2! Nog 98.

UPDATE RUST - 0-2 voor.

UPDATE 53" - Duván Zapata, die al de hele wedstrijd Ajacieden probeert uit te schakelen, kopt binnen voor 1-2. Nee hè, wordt het dan toch 1-100?

UPDATE 59" - Weer Zapata, 2-2.

UPDATE EINDE - 2-2. Valentijn Driessen zal wel WOEDEND zijn. Dat wordt smullen in De Telegraaf! Ten Hag opbokken!!

Okee dan Valentijn