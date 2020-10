Als we weer dit linkse kabinet van Rutte in stand houden, zal er ten eerste niks veranderen in Nederland en blijven de puinhopen in: immigratie, enorme toeloop van moslims uit de hele wereld waardoor onze beschaving zal verdwijnen,

( Nederland is voor hen immers het land van "melk, honing en uitkeringen") , zorg, onderwijs, woningnood, hogere belastingen afdragen aan de EU,c.q. Brussel, pensioenen, daklozen, voedselbanken en de grote fouten van Rutte inzake de coroona pandemie, waardoor er zo'n beetje van alles bijna 100% tekort was in dit land, bedden, materiaal, ziekenhuizen, verpleegkundigen ( Schippers VVD ontsloeg 70.000 mensen in de zorg! ) etc. en we zullen financieel enorm gaan bloeden met faillissementen en werkelozen.

Nederland is rijp voor grote veranderingen, dus stem niet meer op de huidige kliek die ons regeert. En jokkebrok Rutte mag van mij met pensioen.