Lekker aanbesteed Frontex! "IAI [Israel Aerospace Industries] and its partner Airbus won the tender, which is worth an estimated $20 million to IAI. The agreement includes maritime patrols, flight equipment and maintenance over four years. The deal follows a trial off Crete in 2018, IDF and other operations, which have proven the UAV's effectiveness. The German Army has been using Herons for reconnaissance missions in Afghanistan and Mali since 2010." Tijdens het aanbestedingsproces uiteraard verontruste vragen uit het Europarlement, maar wie luistert er nou naar het Europarlement. Het voertuig betreft de boven- en onderstaande Heron UAV (wiki) en is o.a. verkocht aan Turkije, Marokko en Azerbeidzjan (bekend van tv).

De Frontex-versie!