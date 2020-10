OK, laat ik even meegaan in je lijn van "Het is allemaal propaganda!!11!1!".

Dan moet het dus vrij populistisch en hol in elkaar zitten, met veel inhoudelijke beredeneringsfouten, verdraaiingen, onjuiste feiten, etc.

Nog los van het feit dat je weet waar de geldstroom vandaan komt.

Wat klopt er niet aan het verhaal van Lubach volgens jou?

Of is een goedkoop "follow the money"-argument het enige waarmee je kan komen? Zo ja, dan betekent het dat Lubach het inhoudelijk vooralsnog onweerlegbaar van je heeft gewonnen.