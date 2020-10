Center Parks voor Willie Wortel, zijn Argentijnse importbruid en hun drie verwende prinsesjes? Natuurlijk niet. Center Parks is voor het plebs, voor het gewone volk dat het moet doen met een flatje met een balkon waarop met een beetje passen en meten nog net één kratje Kordaat past naast een opgeklapt tuinstoeltje dat nog nooit een tuin gezien heeft en ook nooit een tuin zien zal.

Center Parcs is ultieme méérwaarde voor het klootjesvolk dat door het gedrag van het koninklijke gezin op de ziel getrapt is, het klootjesvolk dat de gesel van Rutte over zich heen kreeg en van zijn knecht te horen kreeg dat regeltjes alléén niet helpen, dat het uiteindelijk om ons gedrag gaat, om het gedrag van iedere Nederlander afzonderlijk. Center Parcs, dat is de commerciële variant van de droom die het plebs heeft van luxe, van ruimte om zich heen, van luxe zwembadem, bosrijke paden en copuleuze maaltijden, van datgene wat de Oranje's elke dag al hebben, in overvloed.

Het plebs wéét dat ook, dat het opdraait voor alle kosten om die van zichzelf al overrijke Oranje's dat luxe leventje te bezorgen. Het plebs wéét dat voor de Oranje's die droom elke dag werkelijkheid is, en dan niet de schrale, gemakkelijk door te prikken nepdroom van Center Parks, die bordkartonnen droom die de gezinnetjes die zo'n vakantie financieel op kunnen hoesten opeengepakt mét elkaar proberen te dromen, maar de échte variant, die met mooie paleizen, grote tuinen, eigen jachtterein, eigen boten en gratis vliegreizen naar tropische oorden waar luxe villa's op hen wachten.

Center Parks? Natuurlijk niet. Wat voor de meeste Nederlanders een meerwaarde is, is voor de Oranje's minderwaardig. Center Parks is een klap in het hautaine gezicht van Willy, Max en de kids, maar wat nog méér het geval is, het zou een klap in het gezicht van elke Nederlandse staatsburger zijn als het gezin in zo'n huisje in zou trekken. Dat zou een nepvakantie zijn, een nagespeelde vakantie, een toneelstukje, iets om het plebs een rad voor ogen te draaien, iets onwaarachtigs, list en bedrog. Willy en zijn gezin in een huisje van Center Parks, dat zou georkestreerd zijn, zou enkel gaan om hoe het bij de burger overkomt.

Nee, wie onze koning als mens is, wie onze koningin als mens is en wie de prinsesjes als mens zijn, dat hebben we onlangs gezien. Die gaan er samen slinks vandoor, op kosten van het volk dat zij verachten. Hoe die lui over willen komen, of hoe de RVD of de regering, of de WRR wil dat zij overkomen, dat speelt niet meer zo. Die droom is uiteengespat, die droom bestaat niet meer, uit die droom zijn wij, het argeloze volk, talloze malen wakker geschud door het gedrag der Oranje's. Het gaat om het gedrag, niet om de regeltjes, en we hebben keer op keer uit het gedrag der Oranje's op mogen maken dat ze tot in het diepst van hun ziel ons verachten.

Laten we op het terrein van Center Parks de lucht zuiver houden. Zoals de gelovigen in de Bible Belt op zondag de lucht die zij inademen heilig willen houden door het kwade te weren, zo moeten wij op de terreinen van Center Parks de Oranje's weren, moeten we het vleesgeworden kwaad buiten de hekken houden. Zodat we kunnen blijven dromen van een lang en gelukkig leven.