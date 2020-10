Bovenstaand vanaf 29:41 is waar Rico in december 2017 het schip in ronde 5 definitief keerde. Hij werd eigenlijk 4 rondes lang ge-smoke'd [is een woord], maar z'n conditie hield langer stand dan die van Jamal, waarna Rico finaal voor de kill ging. En na een een mediageniek tweeluik tegen Badr Hari krijgt ook Saddik een vervolg. Nog niet helemaal duidelijk wanneer, maar onderstaande poster doet vermoeden dat het ergens in 2021 zover is. Nu al zin in, al vrezen we zoals eigenlijk altijd dat Rico het ditmaal niet gaat redden. Maar hij blijft het tegendeel bewijzen.

Rico vs Badr II

2 0 2 1