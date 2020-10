Zo nou, zouden ze dan toch wakker worden bij de overheid? Waarbij in iedere andere situatie alle mitsen en maren worden uitgeschreven (ok daar is dan vaak meer tijd om dat te doen) zijn de maatregelen in de Corona-situatie:

1. onnavolgbaar

2. discriminair

3. onduidelijk

4. onvoorspelbaar

5. hypocriet

Nu weten alle mensen maar vooral sectoren waar ze aan toe zouden zijn indien een niveau toeneemt of afneemt. Planbaar en werkbaar. Of komen hier óók weer 500 uitzonderingen op?

Rutte en co roepen mensen inmiddels bijna dagelijks op om de regels in acht te nemen, maar wanneer deze regels onduidelijk zijn maar ook vooral oneerlijk, dan zijn mensen minder geneigd deze te volgen. Die psychologische insteek is in andere omstandigheden al een keer of 1000 onderzocht, dus waarom zou het nu opeens wel werken wanneer er voor iedereen andere regels gelden?

Daarnaast blijf ik mijzelf verbazen over het gebrek aan data-analyse. Vorig jaar werd er over een griepepidimie gesproken wanneer 58 op de 100.000 mensen zich bij DE HUISARTS MELDDE met griepklachten. Nu wordt iedereen met een kuchje of snotneus getest (dus informatiebeschikbaarheid is veel hoger) en heeft Den Haag als eerste een keer >60 mensen per 100.000 positief getest. Waarom wordt daar geen aandacht aan gegeven?