Nog één keer over de schouder naar de liveshow van het Stamcafé van vorige week, met Maurice de Hond in het kort (ook als podcast via Soundcloud | Spotify Podcasts | Apple Podcasts). Dertig minuten voor de haastige mens, of de volle 110 minuten voor wie toch maar thuis in "intelligente" opsluiting zit. Waarom eigenlijk? Influencer Care-hopman Diederik Gommers zat bij de kapper vanmorgen dus zijn boodschap aan jongeren is kennelijk 'Ga lekker je gang'. Alsof één ijdele coronaminister nog niet tot genoeg willekeur en verwarring heeft geleid. Voor wie vreest niet binnengelaten te worden in ons Stamcafé: gewoon zeggen dat je minderjarig bent, en als je homo veinst te hebben mag je bovendien straffeloos een mierzoete wijvencocktail bestellen. Want zo makkelijk zijn wij in dit land. Oh en de kroeg staat vanavond in Staphorst, want dan kunnen we tenminste met z'n allen zingend de kerk kroeg in. Regels? Joh, who cares anymore, elke zuil in deze samenleving kan zijn eigen argumenten bedenken waarom je gewoon lekker je goddelijke eigen gang kan gaan. ¯\_(ツ)_/¯

Oeganda --> Oegaydar

Zes maanden in een spookstad

Voor Mickey. Van een niet-reagurende lezeres:

Sociaal gevoel staat recht tegenover menselijk gevoel.

Het eerste is abstract, koud en verwerpelijk, het tweede persoonlijk warm en alleen van waarde.

Dit is ook de reden dat vele "volksvrienden" in het dagelijks leven volslagen harteloze egoïsten zijn. Als men de mensheid zoekt, schiet de menselijkheid erbij in.

-- J.C. Bloem