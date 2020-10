Mindfulness en media, het kan best samen gaan. Omdat de geestelijke gezondheid van de reaguurders ons zeer aan het hart gaat, zeker in deze mentaal testende tijden, hebben we de meest onverschillige nieuwslezers van Nederland gekocht voor op onze eigen kanalen. Want na wederom een stormachtige week waarin het nieuws weer van alles meemaakte in de waan van de dag, is de wekelijkse terugblik van Brante & Immink een reflectieve pleister op de ziel. Is het allemaal wel zo erg als het lijkt? NEEN, fluisteren wij, ingetogen en volledig gekalmeerd (wij hebben al gekeken). We schenken nog eens bij, en laten het verdere delibereren aan u.

Ohja ook als podcast: in stijlloos stereo via Soundcloud | Spotify Podcasts | Apple Podcasts.

Uitwasbaar & herbruikbaar

De boys die onze stijlloze telefoonhoesjes maken (gratis bij een Erelidmaatschap) zijn in de gestoffeerde smoelbeschermers gedoken (info) en vroegen aan Pritt: "Wat zullen we daar eens op zetten?" Nou, die wist dittes hieronder en nog veel meer. Stop met wegwerpen. Begin met wassen. (.)(.).