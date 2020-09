PERSBERICHT - EMBARGO tot 1 oktober 2020

Rotterdam, 30 september 2020

Twee studenten van 17 en 21 jaar starten het Burgerinitiatief-EFTA

Dit is de start van de campagne voor een Nederlands lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA)

Steeds meer Nederlanders raken ontevreden over de huidige samenwerking in het verband met de Europese Unie. Leon Baten (17) (en FvD-lid alsmede ex-medewerker van de Nexit denktank, GS) en Inge-Marie de Boer (21) vinden het daarom nodig om de discussie rondom het EU-lidmaatschap van Nederland een nieuw leven in te blazen. Op 1 oktober lanceren zij het Burgerinitiatief-EFTA, dit burgerinitiatief komt van twee jonge studenten die zich willen inzetten voor de plaats van hun generatie in Europa. Het doel: een Nederlands lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie op de politieke agenda zetten. Via de website: www.burgerinitiatief-efta.nl kunnen Nederlandse burgers het initiatief ondertekenen en zich laten informeren.

"Met dit burgerinitiatief willen wij pressie gaan uitoefenen op de Nederlandse politiek. Het is tijd om de Nederlandse burgers te laten zien dat er alternatieve manieren van Europese samenwerking zijn. Het is tijd voor de jongere generatie om een halt toe te roepen aan de alsmaar verdergaande EU-integratie", zegt Inge-Marie de Boer, mede-initiatiefnemer van het Burgerinitiatief-EFTA. "We starten dit als reactie op de ontwikkelingen in de EU die ons grote zorgen baren: Nederland verliest de afgelopen jaren steeds meer soevereiniteit. Het recent aangekondigde NextGenerationEU heeft ervoor gezorgd dat onze generatie tot minimaal 2058 garant staat voor gemeenschappelijke schulden. Tenslotte werkt de Europese Commissie aan een nieuw Marrakeshpact waarbij zij de mogelijkheid voor lidstaten om te weigeren wil uitsluiten, dit is niet in het belang van Nederland."

Europese Vrijhandelsassociatie

"We willen van het beeld af dat er zonder de Europese Unie geen handel meer mogelijk is in Nederland. Door een lidstaat te worden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) behouden we toegang tot de Europese Economische Ruimte (EER) waardoor onze handelspositie gelijk zal blijven. Nederland zal aan minder wetten uit Brussel hoeven te voldoen en kan weer op veel vlakken nationaal beleid gaan maken en voeren. Het is belangrijk om onze positie en zekerheid als handelsland te behouden, door toe te treden tot de EFTA behoudt Nederland de voordelen van de Europese Unie terwijl het veel nadelen van zich afstoot. Zo ontwikkelen we een ideale positionering voor Nederland binnen de kaders van een supranationaal samenwerkingsverband", aldus de 17-jarige Leon Baten, mede-initiatiefnemer van het Burgerinitiatief-EFTA. Beiden initiatiefnemers beamen het belang van een jeugdige betrokkenheid bij de Nederlandse en Europese besluitvorming.

Campagne

De campagne start op 1 oktober, vanaf deze dag is de website www.burgerinitiatief-efta.nl online en hebben mensen de mogelijkheid om het burgerinitiatief te ondertekenen en financieel te ondersteunen. Tegelijkertijd met de lancering wordt er gestart met het schrijven van een onderzoeksrapport over zowel de voor- als de nadelen van het EFTA-lidmaatschap voor Nederland. Om ervoor te zorgen dat elk relevant beleidsterrein besproken wordt, is een groep hoogleraren en bedrijfseconomen bereid om het rapport kritisch te bekijken. Op 25 november 2020 presenteert Burgerinitiatief-EFTA haar onderzoeksresultaten in Nieuwspoort te Den Haag.