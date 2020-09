Bij ons is het inderdaad zo dat je of een reiskosten- of een thuiswerkvergoeding ontvangt. Als je dan toch naar het werk moet komen om een dringende reden, kun je dit declareren tegen het woon-werk tarief. Daarnaast kun je voorzieningen lenen voor je thuiswerkplek (monitor, bureaustoel, etc.).

De vergoeding is niet alleen voor de koffie of wc-papier, maar ook natuurlijk voor hogere energiekosten die je maakt.

Als ik de reiskosten tegen de thuiswerkvergoeding afzet, ga ik er op achteruit. Maar dit is een keurige oplossing, omdat dit recht doet aan de vergoeding die je ontvangt voor reizen of thuiswerken.