The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley, The Rolling Stones en René Karst, niet per se in die volgorde. De taaltovenaar uit Hoogeveen heeft maar weer eens een wereldhit gebrouwen. Met diep in de samenleving gewortelde onderwerpen als bier, tieten, drank, feest, bier, drank en feest weet René altijd, overal, op iedere plaat en in ieder café de juiste snaar te raken bij precies 100% van de bevolking van Nederland. Zijn nieuwste betovering boort bekende grond aan, namelijk bier, althans, zo interpreteren wij het begrip 'tarwesmoothie', maar bij René is alles zo gelaagd, dat het zomaar een nieuwe visie op stochastische processen in het algemeen en het markovproces in het bijzonder kan betekenen. De intro is trouwens heel stijlvol uitgeleend aan The Proclaimers, die ook niet hadden kunnen bevroeden dat het van René overgenomen riffje 32 jaar later in verbeterde versie zou worden voorgedaan door de grote meester. Bedankt René Karst, je hebt 2020 weer heel veel stukjes mooier gemaakt. Bonus: nog veel meer gloednieuwe muziek na de klik!

