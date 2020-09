We worden genadeloos in de tang genomen. Onze pensioenen zijn aan het afkalven, en de woningmarkt is totaal oververhit op een moment dat de economie als geheel sterk aan het afkoelen is. Beide fenomenen hebben één en dezelfde oorzaak : het veel te ruime monetaire beleid waarmee de knoflooklanden kunstmatig in de lucht worden gehouden. Met een eigen munt hadden we deze trend kunnen stoppen. Het sociaal-economisch gevolg van ultralage rente en monetaire overstimulering is altijd en overal hetzelfde : toename van de vermogensongelijkheid, uitholling van de welvaart van de middenklasse, marginalisering van de productiefactor arbeid. Het wordt voor jongeren straks schier onmogelijk om een start te maken in de maatschappij. Sociale woningbouw ? 20 jaar wachten, en vooral niet hard gaan werken, want dan verdien je teveel. En met de huidige immigratiecijfers kun je op je vingers natellen dat je na die 20 jaar in een soort getto terechtkomt. Kopen ? Eerst je enorme studieschuld aflossen, en dan je nek in de strop. Bijbouwen zegt u ? Nee hoor, de stikstofwappies steken een spaak in het wiel. We zijn een maatschappelijke clusterfuck aan het creëren met zijn allen die zijn weerga niet kent. Het loont echt niet meer om je best te doen in dit land.