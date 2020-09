Zucht. Zuchterdezuchterdezucht. Beeldend kunstenaar Erik Kessels bekleedde, in het kader van BredaPhoto, de vloer van skatepark Pier 15 met een kunstwerk van foto's van vrouwen die hun gezicht hebben laten verbouwen. Kunst-blabla-idee erachter, al moet je kunst helemaal niet willen uitleggen: "De vervorming die ooit begon met cosmetische chirurgie zal in deze installatie doorgaan, terwijl skaters een ongecontroleerde realiteit creëren." (...) Met zijn werk wilde hij de discussie stimuleren over de grenzen van de maakbaarheid van het menselijk gezicht en lichaam.

Allemaal Amerikaanse woke huilstruiken natuurlijk helemaal over de kook wegens kilo's zand in de spleet, zoals dit brokje cancelverdriet met typisch gejank over 'which no surprise was made by an old white man', waarop het skatepark uit angst voor een totale cancel (hallo De School) het kunstwerk maar van de vloer heeft getjoept.

Dat een skatepark in Breda buigt voor de nauwe interpretatie van zo'n kneuzige cancelclown uit Amerika is al supertriest, met zijn "we need to put Pier 15 in check or shut them down." Zo'n Donovan Strain, een zelfbenoemde voorvechter van vrouwenrechten, die de hele dag in de spiegel kijkt ter controle van zijn eigen Waardes van Deug. Jij bent het, toxic treurwilg. Het verstikkende gif van deze treurige tijdsgeest. En dan maakt de tikgeit van 1Limburg er ook nog eens van: "Skatepark verwijdert vrouwenhaat-kunstwerk van Limburger." VROUWENHAAT-KUNSTWERK. "Het werk heeft voor commotie op internet gezorgd en zou oproepen tot vrouwenhaat en geweld tegen vrouwen." Een kunstwerkje. Van een paar foto's op de vloer. Dat juist uitdaagt over bepaalde dingen na te denken. ZOU OPROEPEN TOT GEWELD TEGEN VROUWEN. Ja. Echt wel. Inderdaad heel erg veel zin om met het schuim op de bek de masculiene vuisten te laten spreken nu. Dit is 2020, mensen. Dit is het.