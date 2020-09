Ze hebben het bij het CDA helemaal gehad met het CDA. Dat blijkt uit een brief van het CDA aan het CDA, die in handen is van RTL Nieuws. In de brief schrijft het CDA dat het CDA het CDA met net zoveel respect moet behandelen als het CDA, omdat het CDA de verkiezing tot lijsttrekker van het CDA maar nipt heeft gewonnen van het CDA. Het CDA maakt zicht zorgen dat het CDA het het CDA en het CDA kwalijk lijkt te nemen dat ze het tegen het CDA hebben opgenomen. Ook het CDA maakt zich zorgen over het CDA, en dan met name over de rol die het CDA binnen het CDA heeft gespeeld. Volgens het CDA had het CDA met het CDA en het CDA afgesproken dat er geen lijsttrekkersverkiezing zou komen, en besloot het CDA toen plotseling toch een verkiezing te organiseren. Het ging helemaal mis toen het CDA opeens juist niet aan die verkiezingen meedeed, en het CDA, het CDA en het CDA juist wel. Het CDA erkent in een reactie "dat er het nodige is gebeurd" bij het CDA. Dat is wel zo.

Niks aan de hand bij het CDA