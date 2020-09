Er zijn een hoop problemen in onze maatschappij, dat is natuurlijk erg vervelend. Maar gelukkig is er ook RTL, dat die problemen dan weer oplost. Dat gaat heel simpel. Huishoudens zitten financieel in zwaar weer: RTL maakt 'Een dubbeltje op zijn kant'. Mensen doen iets waar ze later spijt van hebben: RTL maakt 'Het Spijt Me'. Mensen worden gepest: RTL maakt 'Gepest'. Mensen zijn heel dik: RTL maakt 'Obese'. Mensen zijn verslaafd: RTL maakt 'Verslaafd!'. Mensen zijn ziek maar weten niet wat ze hebben: RTL maakt 'Diagnose gezocht'. Kinderen worden ontvoerd: RTL maakt 'Ontvoerd'. Natasha Froger is weinig op tv: RTL maakt 'Lieve Frogers'. Vrouwen hebben een klusser als man: RTL maakt 'Help, mijn man is klusser'. Het is heel erg stil in sommige keukens: RTL maakt 'Herrie in de keuken'. Mensen zitten in een identiteitscrisis: RTL maakt 'Wie ben ik?'. Mensen hebben een relatie waar ze graag vanaf willen, het liefst door vreemd te gaan met een erg lekker iemand: RTL maakt 'Temptation Island'.

Er komt geen eind aan alle maatschappelijke problemen en er komt ook geen eind aan de oplossingen van RTL. En nu is er dus ook een maatschappelijke probleem met Gerard Joling. Die heeft namelijk allemaal meningen en die meningen zijn verkeerd. Gelukkig gaat RTL daar iets aan doen, samen met een bekende Nederlandse Marokkaan. Nu maar hopen dat die bekende Nederlandse Marokkaan Geer niet de hele tijd flikker noemt! Of juist wel. Kan RTL daar weer een hulpprogramma over maken.

Kan echt niet dit