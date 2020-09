In prachtig mat donkerrood rijden de twee Ferrari’s met witte, handbeschilderde startnummers 5 en 16 hun 1000e Grand Prix (waarvan ze er 238 wonnen). Maar hoewel Karel de Klerk nog vanaf plek 5 mag starten, moet oud-wereldkampioen Vettel op het MotoGP-circuit van Mugello vanaf plek 14 vertrekken. Best pijnlijk, op het ingelaste circuit dat eigendom is van de Italiaanse autobouwer zelve. En hoewel de prachtige, uiterst bochtige Toscaanse baan voor de coureurs nieuw terrein is (zowel in de vrije trainingen als de quali steeg menig stofwolk uit de grindbak op als iemand zich weer eens verremde of vergiste op het onbekende asfalt), wordt de starting grid gewoon weer aangevoerd door de standaard volgorde HAM, BOT, VER (en Albon vanaf P4, zou Max eindelijk weer eens voorin kunnen helpen). Neemt niet weg dat we nog best een spektakelmiddag tegemoet kunnen zien: het is warm (houden de Mercs niet van), Gasly, Sainz en Stroll zullen getergd zijn na hun adrenaline-rush van vorige week, en die bochtige baan blijft ook na wat oefenrondjes toch vooral onbekend terrein. Lights out, sport aan!

Pre-race “Uh-oh... (en bodywork is van z’n wagen af)

STARTCRASH

Auto was op tijd gefixt maarrr Max crasht kort na de start nadat Raikonen ‘m in de kont neemt, evenals Vettel die om een nieuwe vleugel moet. Gasly ook uitgeschakeld. Gele vlag, gedoe, chaos.

HERSTARTCRASH

6 ronden safety car, en bij herstart meteen weer een DIKKE BOEM. Drie man d’r af achterin het veld. Rode vlag ditmaal, race stilgelegd. Sainz nu ook er af, dus de nummer 1 en 2 van vorige week doen ook al niet meer mee. Nog maar 14 auto’s over. Leuk circuit, wel!