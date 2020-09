... barbecue een echte Weber Genesis en dat treft makkers, want het wordt NAZOMER! Dik 20 graden vanaf donderdag en misschien wel 25 graden in en na het weekend. Gewoon, HUP, parasolletje toch maar weer uit de schuur halen, tuinset herinstalleren en PLOF, daar zit je dan de grote jongen uit te hangen met je goede gedrag. En dan de hele buurt uitnodigen, iedereen helemaal kapotknuffelen en gewoon zeggen dat het een bruiloft is, het kan en mag allemaal. Pils koud, wijn koud, ijsblokjes voor in de likeur koud en alle andere dingen doen waar mensen van genieten als het lekker weer is, en dan PATS een lappie vlees op de braai. Echt enorm zin om aan die knoppen te draaien.