Maar als overhead volgens NDC het probleem is, hoe kan een multinationale krantenboer (keer twee) uit het qua taalgebied veel kleinere Vlaanderen het dan wel rooien? Dat moet inderdaad subsidie zijn. De mediawet dekt de kranten niet en de steenrijke Stichting Parool was al opgeslokt.

Je druk maken over buitenlandse beïnvloeding op het internet, in Nederland amper vastgesteld, en een mededingingsautoriteit die op dit vlak blijkbaar niet bevoegd is? Een minister van vvmu is uiteraard uit den boze, maar de oorverdovende stilte hierover in Den Haag? Het goede nieuws: uit Brussel ook geen kik.

Voor onze Vlaamse eindbazen: begrijpend lezen is een uitstervend fenomeen in Nederland. Pomp die kranten vol met schulden terwijl je ze leeg zuigt en good f***ing riddance inderdaad. Wel hoop ik dat er geen Nederlandse banken tussen zitten, anders krijgen we als Nederlanders via de achterdeur alsnog de rekening gepresenteerd.

Terzijde: grappig contrast. Als België geen fatsoenlijke regering kunnen vormen, maar wel de Nederlandse pers overnemen. Niet dat België een echt land is.