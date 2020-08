Tsja. De helft van Nederland is nu eenmaal dommer dan gemiddeld. Daar valt risicomanagement niet aan uit te leggen. Eén kleine poging doen? Als we voor corona 100 keer per dag zo dicht bij iemand kwamen dat overdracht van een besmettelijke ziekte mogelijk was, en we doen dat nu nog maar 20 keer, dan is het besmettingsrisico met 80% afgenomen. Doen we die dag één Grapperhausje meer, dan is het nog steeds 79% procent. No big deal. Natuurlijk heeft de bruidegom een voorbeeldfunctie, net als Koning Pils, maar die hysterie is zo overdreven. Als iedereen nou een beetje z’n best doet, dan is het helemaal niet erg dat een enkel foutje gemaakt wordt, 100% voorkomen kan toch niet (want niemand wil totale lockdown). Flink reduceren van risicomomenten is voldoende, meer hoeft niet.