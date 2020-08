De hypotheekrenteaftrek is toch al bijna een wassen neus geworden. Laten we de gemiddelden er eens bijpakken. Koopsom woning 310.000 euro. Rente kan 20jr. vast tegen 1,5%. Verplicht annuïtair of lineair aflossen voor renteaftrek. Rente per jaar is 4.650 euro. Eigenwoningforfait per jaar is 1.860 euro. Restant aftrekbaar is 2.790 euro. Is bijna zover afgebouwd dat iedereen tegen max. 37,05% kan aftrekken. Dus een aftrekbaar bedrag van 2.790 euro tegen dat tarief geeft een vermindering belastingdruk van 1.033 euro, in het duurste (1e) jaar. Daarna daalt de betaalde rente dus ook de aftrek. Dat is per maand circa 85 euro.

Als mensen die in een (gemiddeld) koophuis van 310.000 euro wonen, en dus minimaal zo'n beetje 65k. bruto per jaar verdienen die 85 euro heel erg missen, doe je al iets niet goed volgens mij. Het is niet voor niets dat gezien deze rentestanden heel veel mensen gewoon weer kiezen voor aflossingsvrij (niet dat ik dat verstandig vind), ondanks dat ze dan de rente niet mogen aftrekken.