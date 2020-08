Ik weet niet zo goed wat ik hier nu van denken moet. Zeker, er zijn veel ergere dingen dan een dozijn of zo agenten die in een moskee een soort van 'cursus' krijgen - zo komt het althans op mij over - waarschijnlijk om de islamitische medemens wat beter te kunnen begrijpen.

Maar...... nodig zo iemand dan uit om zijn spreekbeurt te houden in een vergaderzaal op het politiebureau. Ik heb heel lang in het onderwijs gewerkt en op de derde dinsdag in september, als de studenten vrij kregen (in Den Haag althans), moesten wij docenten ons verplicht gaan bezinnen op ons onderwijs, of zoiets. Er werd dan ook heel vaak iemand van buiten uitgenodigd om iets te komen vertellen over een bepaald onderwerp, en dat kon ook heel goed iemand zijn met kennis over onze moslim-leerlingen. Op zich niets mis mee. lijkt me.

Maar om dat nou in een moskee te doen? Ik zie zelf toch liever een wat duidelijker scheiding tussen staat (vertegenwoordigd door die agenten) en kerk (of moskee). Ook die zg iftars waar de politie altijd aanschuift, het is niet het einde van de wereld, zeker niet, maar ik vind het allemaal iets 'klefs' hebben, een soort bereidheid om moslims te 'slijmen', maar iets waarvan ik toch vind dat de politie dat zou moeten vermijden ivm hun 'neutraliteit'.

En ik vraag me serieus af wat nou uiteindelijk de positieve 'opbrengst' hiervan is.