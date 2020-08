We maken er nu een grapje van, maar het probleem met intimidatie op straat is echt groot. Jonge vrouwen en meisjes worden op straat niet alleen nagefloten of -geroepen. Achtervolgingen, zo dicht bij komen staan dat het intimiderend is, aanrandingen etc. het komt allemaal voor. s' Avonds op straat, maar ook gewoon overdag in de supermarkt. De daders zijn allochtonen, dronken studenten, oude vieze mannetjes, sportschoolklojo's en zwervers.

Ik had geen idee van de omvang van dit probleem tot ik het van een meisje hoorde. Hierna heb ik wat rondgevraagd bij meiden in mijn kennissenkring, en telkens weer hoor ik hetzelfde verhaal zoals hierboven staat beschreven. Enkele voorbeelden:

-Hoofd vastgepakt en gezoend worden in de kroeg door een totaal onbekende.

-s'Nachts achtervolgd worden door een man op de fiets die meer dan 2 kilometer schreeuwend achter je aan blijft gaan.

-Bij de kont worden vastgepakt op straat door een groepje totaal onbekenden.

Het moet ergens stoppen. Dit is geen leuke wereld voor al die meiden. Ze voelen zich vaak onveilig in het openbaar en passen hun kledingstijl aan, omdat ze weten dat bepaalde kleding zorgt voor meer gezeik.