Bovenstaand een uitstekend gebbetje van @TrumpStudents buiten de Democratic National Convention, prima production value makkers. Maar goed, Bidens speech.

Zelfs Fox News' Chris Wallace noemde het een "enormously effective speech. Remember, Donald Trump has been talking for months about Joe Biden as mentally shot (...). I thought that he blew a hole, a big hole in the characterization" dus Fox kijken we ook niet meer!!! Nee maar even, natuurlijk is het bijzonder als een kandidaat die al jaren lijdt aan desoriëntatie in tijd, plaats en persoon - zoals dat in de geriatrie heet - een foutloze speech van 24 minuten aflevert. Zoals Van Jones zei, elke Democraat keek met ingehouden adem uit vrees dat het weer mis zou gaan, dus natuurlijk was het een enorme opluchting. Aan de andere kant, de lat ligt daarmee niet bepaald hoog hè.

De speech (na de breek) opent met wat schijngewichtigheid over licht en duisternis, omdat Bidens jonge achterban nu eenmaal alleen Harry Potter en Star Wars als referentiekader heeft. De rest moeten we nog kijken, maar vinden we wel alvast heel slecht, al hadden we dat misschien al gezegd.

Volkskrantje

RTL Nieuws

De slechtste acteur ter wereld

De hele speech

Ja dit is dus wel echt zo

Is ook zo