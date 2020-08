De Amerikaanse Henk Krol is gearresteerd op verdenking van fraude met donorgeld opgehaald met prachtstichting We Build The Wall (website). Dat is dus een website waar je een baksteen van een grensmuur kon adopteren en je naam erin kon laten graveren. Kortom, een crowdfund website voor territoriale integriteit en dus volkomen terecht dat die stichting meer dan $25 miljoen ophaalde. En zeer welverdiend dat Steve Bannon "through a non-profit organization under his control, received over $1 million from We Build the Wall, at least some of which Bannon used to cover hundreds of thousands of dollars in Bannon's personal expenses".

Maar dat mag dus niet meer in Amerika waar POLITIEKE CORRECTHEID NU DEFINITIEF DOORGESLAGEN LIJKT. De makker uit het begin van het bovenstaande filmpje, Brian Kolfage, die zonder benen in een rolstoel ja, dat is dus een zogeheten co-conspirator die ook uit zijn bed getild is. Hij wordt verdacht tonnen te hebben besteed aan "a variety of personal expenses, including, among other things, travel, hotel, consumer goods and personal credit card debts." Kolfage specifically allegedly used his share for "home renovations, payments toward a boat, a luxury SUV, a golf cart, jewelry, cosmetic surgery, personal tax payments and credit card debt."

Axios topic hier, officiële aanklacht daar. MAGA!