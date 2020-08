A) Ja boeien

B) Had ze maar een diesel moeten kopen

C) Had ze maar een elektrische auto moeten kopen

D) Ja

E) Ach ja zo heeft Ron ook wat te doen

F) Altijd maar dat gezeik met die pietluttige regeltjes in Nederland

G) Schuld van de vvd

H) Heeft Dave Roelvink soms weer gezopen

I) Het is een vrouw

J) Deed het waarschuwingslampje het soms niet

K) Nee

L) Als ze het maar hinkelend doet

M) Niet iedereen heeft een chauffeur

N) Ja, ze was onderweg naar een MARX FLUTTE-demonstratie dus dan mag het

O) Nee, wegens geen zebrapad

P) Verkeer komt van rechts dus ze moet gewoon even wachten

Q) Ze moet ook sigaretten halen dus ja

R) André van der Toorn doet toch geen Wegmisbruikers meer

S) Koos Spee heeft verdomme geen jurisdictie in dit land

T) Nee, tippelprostitutie is verboden langs de A67

U) Het is warm, laat die vrouw

V) Als het maar premium benzine is

W) Wat zeuren we nou, er zaten dit keer geen kinderen in! (Hier wel)

X) Rijbewijs inleveren mevrouwtje!

Y) Anders, namelijk...

Het antwoord is E