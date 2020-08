Het verbaast me dat er nog geen ouder is geweest die zelf het initiatief nam en de verantwoordelijken thuis opzocht. Ik zou als Stas niet lekker slapen in de wetenschap dat er genoeg typetjes tussen zitten met losse handjes en de wanhoop nabij. Ouders die liever in de gevangenis belanden voor het in elkaar vegen van een stas of iemand van de belastingdienst dan in deze ellende te blijven zitten.

Die dag gaat nog komen en dan huilt met tranen met tuiten dat het zover moest komen. Wat een waanzin...

Rutte, roep je mensen tot de orde en regel dit godverdomme!