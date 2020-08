Ik ga jullie een verhaaltje vertellen:

Ik heb een Iraanse collega (geen moslim). Die heeft jaren geleden samen met zijn vrouw z'n biezen gepakt, omdat er niet op een fatsoenlijke manier meer te leven is in Iran. In de jaren 70 en 80 was het een walhalla in Iran, er waren nauwelijks islamieten, er kon gefeest worden, je mocht alcohol drinken en als vrouw gewoon in bikini aan het strand gaan liggen. Het was een open en vrij land, zoals wij dat (nog) kennen. Geen idee wanneer precies de ommeslag kwam, maar het werd grimmiger, er kwam een islamitische overheid, er kwamen strenge (gelovige) regels en je moest uitkijken voor je eigen buren. (iedereen naaide elkaar erbij). Ook vertelde hij dat prarken en mooi aangelegde wegen uit die tijd 1 grote bende werden. Immers zorgde Allah voor iedereen en dus kon je je rotzooi gewoon langs de kant van de weg dumpen. Het land gleed af naar een uit de middeleeuwen gedateerde periode. Wat hem het meest bij is gebleven, is dat je niet meer vrij kon spreken, je moest echt ogen en oren voor en achter hebben en niemand was meer te vertrouwen. Het kon zijn dat je eigen oom of neef de politie belde, als hij wist dat je een feestje had of alcohol in huis had.

Afijn, hij woont al jaren in Nederland en is een goeie gast. Laatst vertelde hij me dat hij zich zorgen maakt. Hij ziet namelijk hetzelfde gebeuren in Nederland. Islamisten krijgen hier een vinger in de pap, de teugels worden hier wat regels en wetten betreft aangetrokken. langzaam zie je hier de 'gedachten politie' ontstaan. je kunt niet alles meer zeggen en mensen van bepaalde afkomst maken er weer een bende van. Hij zei: Als dit doorgaat en je steekt er als origineel Nederlandse inwoner geen stokje voor, dan is het over een jaar of 10 dezelfde bende als in Iran.