Evocatus | 12-08-20 | 16:32

Voorwaar, het gaat om millenials en intussen al de nieuwe generatie.

Ik weet, bij u kan ik altijd wel wat extra verhaal kwijt. De rest moet zich maar buigen over de bbq of een sodoku of zo.

Vandaag heeft mijn vriend z'n eerste bestraling en meteen dubbele dosis chemo ondergaan. We verschillen wat van leeftijd (18 jaar), en zijn dochters van 30 en 33 zijn typische millenials. Ik durf wel te stellen XL.

Zij zijn zo ongelofelijk vrij gelaten om alles zelf te ontdekken dat ze uiteindelijk niet veel ontdekt hebben. Jahaa, dat de grote boze buitenwereld weinig compassie heeft met besluiteloosheid. Of met je talent verzaken.

Moet ik boos zijn op hem?

Jawel.

En hoe ik ook in de afgelopen 6 jaar geprobeerd heb te dealen met die mentaliteit - het is niet aan mij om alsnog bij te sturen. Sowieso te laat.

En voor die paar keer per jaar dat we gevieren optrokken, heb ik me geschikt naar hun modus. Want een goede band met mijn lief is me dierbaarder.

Doch nu reeds moet ik wel samen met hen optrekken om onze lieveling door dit moeilijke proces te loodsen. So far so good, Voornamelijk omdat hij zelf dat zachte hart heeft. Totaal intuïtief en weinig geneigd problemen te maken.

Hij weet welk een pit ik heb (wat dus ook nodig is bij alles) en hoezeer het zou kunnen botsen met z'n meiden.

Het is een driedubbele opgave.

En daarom, ik tolereer in het openbaar nog maar weinig labbekak-gedrag.

Mijn motto om uit te delen is: je verliest er niks mee om wel ruim afstand te houden. Geduld te betrachten. Over 20 seconden heb jij vrij baan. Of desnoods pas 5 minuten. Je wacht maar. En bedenk onderwijl dat veel te dichtbij je lelijke puistjes niet zo goed te zien zijn.

't Heb ook een voordeel hè, bij elkaar uit de buurt blijven.