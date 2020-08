Rotterdam zuid geboren en getogen in Lombardijen in de jaren 60. Relaxte tijd gehad in een rustige omgeving, blues in IJsselmonde en herrie in de Baroeg. Jaren 90 vertrokken maar was nog ok. Verleden week eens door mijn oude straat gereden hoop verandert niet ten goede maar wel een waanzinnig goed Thais restaurant in de zenostraat daar waar vroeger een speelgoedwinkel was. Ja soms is het goed om terug te gaan naar je verleden en te beseffen hoe mooi het was. Klaag nu ook niet, geen reden voor maar het stemt tot nadenken. Sinds pakweg 1990 is de mensheid en de samenleving in het algemeen er niet op vooruit gegaan. Redenen zijn aantoonbaar en bewezen maar een kentering zie ik niet meer komen. Welke redenen, voorlopig houd ik het op overbevolking, zie de eruptie aan geweld de afgelopen dagen, wordt nauwelijks op ingegaan vanwege grotere belangen van diegenen die bepalen. Land wordt bewust naar de kloten geholpen en iedereen staat daar machteloos bij. Schreeuwen hier of op andere relevante sites helpt niet. Lees hier al 12 jaar hetzelfde commentaar en zie niks verbeteren. Hier komt de revolutie dus ook niet vandaan. Anyway ik maak me er niet meer druk over maar vraag me af hoe een trots volk in luttele tijd is verworden tot een slaafs volk dat zich alles laat welgevallen, misschien heeft iedereen het toch te goed, zou zomaar kunnen. Maar waarom wordt er dan zoveel geklaagd, contradictie in terminus waar ik vaak over nadenk. Terug naar vroeger kan niet meer en hoeft ook niet maar waar de toekomst ons brengt is wel iets om bij stil te staan.