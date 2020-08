Lewis Hamilton, dat is die ene die iedere zondag met opgeheven wijsvinger vooraan rijdt in z'n snellere auto dan de andere auto's en het prachtige aan Lewis Hamilton is dat hij zélf de wielen heeft uitgevonden. De standpunten van deze van automobilist tot activist gemuteerde actimobivist, ze zijn allemaal heel erg dapper en prachtig, en hij brengt ze heel graag te berde, en dan staat iedereen vol ontzag te applaudisseren voor zoveel heroïek. Derhalve, hier, tezamen met nóg een oorverdovend applaus, een overzicht van alle dappere standpunten van Lewis Hamilton.

- Lewis Hamilton is tegen racisme

- Lewis Hamilton is voor gelijke rechten van LHBTI'ers

- Lewis Hamilton is tegen dierenmishandeling

- Lewis Hamilton is tegen het doodknuppelen van zeehondjes

- Lewis Hamilton is tegen de KKK

- Lewis Hamilton is tegen milieuvervuiling

- Lewis Hamilton is tegen wapengeweld

- Lewis Hamilton is tegen dolfijnenjacht

- Lewis Hamilton is tegen het barbaars ombrengen van dieren

- Lewis Hamilton is tegen slavernij

- Lewis Hamilton is voor recyclen

- Lewis Hamilton is tegen het dumpen van varkens

- Lewis Hamilton is tegen pesten

- Lewis Hamilton is voor positieve verandering

- Lewis Hamilton is tegen plasticvervuiling

- Lewis Hamilton is tegen stropen

- Lewis Hamilton is voor het helpen van dieren in nood

- Lewis Hamilton is tegen branden in de Amazone

- Lewis Hamilton is tegen klimaatverandering (en gaat dus heliboarden)

- Lewis Hamilton is voor kansen voor de nieuwe generatie

- Lewis Hamilton is tegen de walvisjacht

- LEWIS HAMILTON IS VOOR 5G

*Klap klap klap klap*