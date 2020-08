Tot ons genoegen vernoemd naar Guido Fawkes, het bekende weblog. Met Fawkes geef je je eigen foto's namelijk een - voor het blote oog onzichtbaar - masker dat AI verhindert je te gezicht te herkennen. De SAND lab-makkers beschrijven hun makser als een:

"algorithm and software tool (running locally on your computer) that gives individuals the ability to limit how their own images can be used to track them. At a high level, Fawkes takes your personal images and makes tiny, pixel-level changes that are invisible to the human eye, in a process we call image cloaking. You can then use these "cloaked" photos as you normally would, sharing them on social media, sending them to friends, printing them or displaying them on digital devices, the same way you would any other photo. The difference, however, is that if and when someone tries to use these photos to build a facial recognition model, "cloaked" images will teach the model an highly distorted version of what makes you look like you."

Nou, nu jullie weer Big Tech GS-censuurfreaks! Want als jullie ons niet herkennen kunnen jullie ons ook niet censureren! De tool valt hier te downloaden, de source code vindt u hier op Guthub. Rook en spiegels, mantel en dolk.

