Het vieze zieke gore offerfeest, bedankt moslims/islam.

Alleen dit is 1 x per jaar dacht U? Ok nemen we dit eens aan, maar en nu komt het per dag 6000 moslim/islam meisjes/vrouwen die besneden, clit weg/vaginaverkleining/en meer krijg het niet meer uit mijn toetsenbord.

Ja U leest dit goed en niet "maar" 1x per jaar.

Daarom haat ik de religie van de vrede, omdat het in mijn ogen mensonterende toestanden zijn die de Wereld uit moeten.

Dacht U dat er niet in een achtermoskeekamer meisjes verminkt worden in Nederland, gatverdamme in de Wereld?