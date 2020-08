Zomervakantie 2020: Ja of Nee? Zin, geen zin, schijt aan of bang binnen? Eerlijk zeggen: Vakantie, in Nederland

Vakantie, Buitenland, Auto

Vakantie, Buitenland, Vliegen

Thuis, want zo hoeft het echt niet

Thuis, geen geld voor vakantie dit jaar

Thuis, want vrees voor het virus



Poll is Verlopen.

Zomervakantie 2020: Ja of Nee? Zin, geen zin, schijt aan of bang binnen? Eerlijk zeggen:

Het GeenStijl Opiniepanel is duidelijk: een derde blijft thuis, want ‘zo hoeft het echt niet’. Ziektebeeld-onzekerheid, anderhalvemeterwaanzin, en niemand die ontspannen kan ademen met een mondkap voor de muil. Vrees voor Het Virus speelt maar bij 7% een rol, en aan het andere uiterste tart 8% de pandemie (en de buitenlandse brandhaarden) door toch het vliegtuig te pakken naar waar ze ook maar heen willen. Niet genoeg om KLM van werk te voorzien. Ook veelzeggend is die vijftien procent die liever huur of hypotheek betaalt dan een recreatief buitenverblijf met open buffet: geldzorgen zijn óók een ziektebeeld (dus beter houdt die miljonair in New York z’n bittere bullshit ff lekker voor zich). Lang verhaal kort: bijna de helft waagt het er nog op, maar ruim de helft zit de zomer ff uit. Gelukkig is het eindelijk mooi weer. Eigen land is namelijk best de moeite - zolang je niet te veel Nederlanders tegen komt.