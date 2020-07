@EEnzame SchizofrEEN | 31-07-20 | 17:14:

"De vraag is eigenlijk, of de Romeinen destijd zelf in de gaten hadden dat de boel in stortte."

Het antwoord is: nee. In zijn prachtige boek The Fall of the Roman Empire beschrijft Peter Heather de thuisreis van Rome - waar hij jaren verbleven had en het zelfs tot stadsprefect had geschopt - naar zijn geboorteplaats Toulouse van Rutilius Claudius Namatianus. Eind 417 (Rome was in 410 al geplunderd door de Goten) rijdt hij terug naar Toulouse en hij loopt over van optimisme. Thuis aangekomen schrijft hij een gedicht waarin hij de verworvenheden van Rome bezingt. Twee regels van Heather kwoot ik hier:

"Nor has the sack (van Rome) raised in Rutilius' mind the slightest doubt about the Empire's destiny, its mission to civilize humankind."

En iets verder:

"Nor was Rutilius the only Gallo-Roman brimming with confidence in 417."

Terwijl wij, met onze 'hindsight', kunnen constateren dat het West-Romeinse Rijk in 417 allang ten dode was opgeschreven: Gotische stammen zwierven rond in Italië, de noordelijke buitengrenzen - Donau en Rijn - waren zo poreus als Zwitserse gatenkaas, en de legioenen die de Romeinen nog hadden, werden gedomineerd door de zg foederati, hulptroepen samengesteld uit allerlei stammen, en die vaak twijfelachtig waren qua loyaliteit.

Nee, de meeste Romeinen dachten dat Rome en hun rijk, dat al meer dan duizend jaar bestond, eeuwig zou bestaan. Wij denken dat van onze beschaving ook.