Kijk, de Funda Map te koop staande "Recreatiewoningen". En wat valt meteen op? Het beroerde aanbod in NoordOost-Nederland. Wil daar niemand heen? Is alles al weg? Weten Groningers niet wat recreëren is? Zijn daar aardbevings? Is het daar stom? Rijden ze er als gekken?

Geen idee.

Zou kunnen.

Weten we niet.

Ja.

Absoluut niet.

Vooral Wesley.

U koopt zich suf aan campers, staanplaatsen voor sleurhutten en luxe vakantiehuizen in Nederland. EXPLOSIEVE GROEI verkochte vakantiewoningen, meldt het Financiële Dagblad zelfs. Allemaal de schuld natuurlijk van de corona en landen die hun grenzen dichtgooien. Maar er staat niets boven Groningen, te koop. In de hele regio staat maar 1 vakantiehuis op de Funda. Dat blauwe huizen-symbooltje onderaan "Eems". Maar kijkt u toch eens wat een betaalbaar pareltje. Eigen grond, aan het Schildmeer, en nog van hout ook dus nooit scheuren in de muur!