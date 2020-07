Dit is een bericht aan alle mensen afkomstig uit de regio Froombosch / Hoogezand / Siddeburen / Slochteren / Kolham / Wagenborgen, zeg maar de N387 en alle wegen in de buurt. Jullie streekgenoot Wesley S. (27) is een totale idioot. Wesley reed 140 kilometertjes per uur over de Langewijk bij Froombosch, 128 na correctie, en je mag daar dus 30. "Hij deed dat terwijl zijn rijbewijs was geschorst (vanwege eerdere verkeersmisdrijven) en onder invloed van softdrugs." Toen Wesley werd aangehouden verklaarde hij dat iemand anders achter het stuur zat: "Een weggelopen onbekende." In de rechtszaal was dat ineens zijn broer. Eerder werd Wesley dus ook al aangehouden, ook al zonder rijbewijs maar mét drugs in z'n mik. Gek genoeg spreekt de rechter 'm vrij: "Ik vind dat wettig kan worden bewezen dat u de bestuurder was. Maar ik heb wel twijfels, want ik kan niet uitsluiten dat uw verhaal klopt. U krijgt dus het voordeel van de twijfel: vrijspraak." Ook omdat de reclassering zo positief over 'm is, want Wesley is ook een soort slachtoffer. Nou mensen uit de regio, en Noordoost-Groningen in het algemeen, trek uw dochter aan de kant als Wesley S. eraan komt gieren want hij is een compleet maffe idioot. Zegt het voort.