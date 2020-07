Eet geen schapenvlees maar wel lamsvlees. Maar of dat met Pinksteren, Hemelvaart, Kerst of met Pasen is weet ik niet. Niet zo gechokt eerlijk gezegd, want bepaalde geloven eten nu eenmaal bepaald vlees waarvan afkomst juist moet zijn. Neem aan dat er ook Joodse feesten zijn met lamsvlees? Maar of er dan ook zo'n rijkspublicatie is? Geen idee.